Piano socio sanitario e disegno di legge 152: confronto in Regione con i sindacati

Si è svolto questa mattina nella sede di Regione Liguria in piazza De Ferrari un incontro tra l’Assessorato alla Sanità e i sindacati.

Al confronto hanno preso parte tra gli altri l’assessore alla Sanità, la Direttrice del Dipartimento Salute e servizi sociali Roberta Serena, la Direttrice generale Finanza, Bilancio e Controlli Claudia Morich.

Due i temi principali affrontati: il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) e il Disegno di Legge 152. Da parte di Regione Liguria è stato ribadito come il Piano Socio Sanitario Regionale, per il quale è tutt’ora in corso il suo iter approvativo, sia documento programmatico che non entra nello specifico dell’organizzazione delle varie aziende ospedaliere e locali.

Per questo tipo di attività è stata sottolineata la strategicità dei POA – Piano di Organizzazione Aziendale (POA) documenti che servono a riprogettare le attività e l’organizzazione dei singoli reparti e che verranno ufficialmente presentati dopo l’approvazione del PSSR da parte del Ministero della Salute.

In merito invece al Disegno di Legge 152 del 2023, che utilizza risorse del bilancio regionale per andare a sopperire a costi aggiuntivi della sanità, è stata evidenziata l’efficacia del provvedimento che non intacca minimamente i servizi essenziali.

Nella logica di un continuo e costruttivo confronto anche con l’obiettivo di una rappresentanza delle comuni istanze nei confronti del Governo centrale, l’Assessorato alla Sanità ha proposto alle organizzazioni sindacali un incontro con cadenza mensile per affrontare con tempestività i vari temi sul tavolo.

