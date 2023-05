“Liguria meets New York”, grande successo per l’evento promozionale della nostra regione

Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato mercoledì sera all’evento “Liguria meets New York” organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e il contributo del Comites, comitato italiani all’estero, e la partecipazione del comune di Genova.

L’occasione, dopo molto tempo, di tornare a presentare la Liguria come destinazione turistica, puntando sulle tante eccellenze della nostra regione, tra cultura, arte, paesaggi, con particolare riferimento non solo alle classiche mete del mercato statunitense, come le Cinque Terre, ma anche Genova e il nostro entroterra.

Grande successo anche per la partecipatissima tappa di campionato internazionale di Pesto al mortaio a cui hanno preso parte dieci tour operator, giudicati da alcuni componenti del Comites e guidati dallo chef Roberto Panizza.

“Continua il lavoro di promozione della Liguria sui mercati internazionali – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione di quella parte del territorio meno conosciuta dai mercati stranieri, come l’entroterra.

Un lavoro importante, che sta portando grandi risultati. A New York, in particolare, la Liguria è stata accolta con grande calore: segno della voglia di tornare a viaggiare in Italia per scoprire le bellezze del nostro Paese”.

“Sono molto orgoglioso di aver rappresentato Genova in questa straordinaria occasione di promozione in una vetrina internazionale – dichiara il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi– la nostra città si sta preparando a ospitare The Ocean race Genova The Grand finale, la regata più sfidante al mondo che proprio in questi giorni ha fatto tappa a Newport. A New York è molto forte la comunità italiana con un’importante componente genovese: portare le nostre eccellenze, far scoprire le bellezze del nostro territorio, comunicare i nuovi progetti di rilancio della nostra città, a partire dal grande patrimonio storico degli antichi forti fino alle attività collegate al mare, è fondamentale per attrarre non solo sempre maggiori flussi turistici, ma anche per promuovere l’immagine della nostra città come meta internazionale e proiettata verso il futuro”.

