Comunali 2023, Toti: “In Liguria vincono il buon governo e il centrodestra trainato dallo spirito civico”

“In Liguria vincono il buongoverno e il centrodestra trainato dallo spirito civico! Complimenti a Cristina Ponzanelli e Claudio Scajola, riconfermati sindaci di Sarzana e Imperia al primo turno con dei numeri straordinari”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Due vittorie che si uniscono a quelle che abbiamo raggiunto in tanti altri comuni, come Porto Venere con Francesca Sturlese, Alassio con Marco Melgrati, Camogli con Giovanni Anelli, Vallecrosia con Armando Biasi, Bordighera con Vittorio Ingenito, Cengio con Francesco Dotta. La nostra regione praticamente ovunque dà fiducia al modello di crescita, di progresso, di modernità che trova sintesi da oltre sette anni nell’amministrazione regionale. La gamba civica, centrista e moderata, conferma il suo ruolo decisivo nella scelta dei cittadini. Buon lavoro a tutti i sindaci, in bocca al lupo a Flavio Di Muro, al ballottaggio a Ventimiglia, mentre a Sestri Levante ci auguriamo che il centrodestra converga subito sul candidato più vicino a noi, Francesco Solinas”, ha concluso, Toti.

