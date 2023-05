Comunali 2023, Scajola riconfermato a Imperia. Ballottaggio a Ventimiglia e Sestri Levante

Posted on

Genova. Il partito democratico ha dato la sua disponibilità a creare una commissione che si occupi del fenomeno e del rischio di influenza della mafia in Liguria. In una nota il Pd ha affermato: “Massima disponibilità da parte del Pd a condividere la nascita e la composizione di una commissione per l’osservazione del fenomeno mafioso […]