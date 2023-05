Patanè (Confcommercio): “Bandiere blu, notizia accolta con piacere il levante savonese comprensorio turistico che offre eccellenze”

Posted on

Un bus di Tpl è appena partito verso Genova per andare a prendere 13 cittadini ucraini di Mariupol, tra cui molti bambini e donne, appena arrivati in Italia. Il gruppo, accompagnato da Padre Vitaly, verrà poi ricevuto dal sindaco Marco Russo in comune a Savona, città gemella di Mariupol. L’arrivo è previsto in tarda mattinata, […]