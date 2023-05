La Spezia Città Creativa Unesco per il design, il presidente e assessore alla cultura: “Liguria pronta a sostenere la candidatura”

“Siamo orgogliosi che la grande potenzialità e il know how nel campo del design presenti alla Spezia vengano riconosciuti a livello internazionale e come Regione siamo pronti a sostenere la candidatura della città e il suo percorso per ottenere questo importante traguardo”. Così il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria, commentando la notizia dell’avvio della candidatura della Spezia come ‘Citta Creativa Unesco per il Design’. “Regione Liguria sarà al fianco della Spezia in ogni fase della sua candidatura, che ha solide basi: è una capitale della nautica sia dal punto di vista della produzione sia della progettazione, oltre a ospitare un corso di laurea dedicato proprio al Design Nautico. Grazie a innovazione, ricerca e creatività nel campo della blue economy, La Spezia ha tutte le carte in regola per ottenere il titolo di ‘Città Creativa Unesco per il design’, un riconoscimento che farebbe conoscere ancora di più le sue eccellenze in questo settore a livello nazionale e internazionale avrebbe un grande valore nazionale e internazionale”.

