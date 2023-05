Intelligenza artificiale, La camoglina Marta Lagomarsino ha vinto il premio “Advancing technology for humanity”

La ricercatrice camgolina Marta Lagomarsino, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, è la vincitrice al RomeCup 2023 del premio “Advancing technology for humanity. Most promising researcher in robotics and AI” per il suo progetto sullo studio dell’interazione tra uomo e robot per aumentare la produzione e il benessere di lavoratori e lavoratrici. Una ricerca importante che grazie all’intelligenza artificiale studia la relazione tra sovraccarico mentale e fisico e dimostra come i robot, lavorando con l’uomo, possano arginare l’effetto di questi disturbi. Lo ha reso noto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

