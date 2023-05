Calcio, Spezia nel baratro: la B è a un passo, contro il Milan partita della disperazione

E’ la partita della disperazione per lo Spezia in piena zona retrocessione dopo la sconfitta di Cremona. La squadra di Semplici, superata in classifica dal Verona è adesso terz’ultima con 3 punti di distacco dagli scaligeri che affronteranno in casa il Torino già tranquillo. La retrocessione in B è ormai dietro l’angolo per la squadra ligure che andrebbe a fare compagnia alla Sampdoria che la A l’ha salutata pochi giorni fa ad Udine. L’impegno è sulla carta impossibile, i rossoneri sono in piena corsa Champion’s ma sono reduci da Ko nel derby di coppa contro l’Inter. I rossoneri in campionato stanno attraversando un buon momento: 5° posto, 7 risultati utili consecutivi tra cui lo 0-4 di Napoli

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolau; Ekdal, Esposito, Bourabia; Agudelo, NZola, Gyasi. All. Leonardo Semplici

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Ballò-Tourè; Vranckx, Pobega; Messias, De Ketelaere, Rebic; Origi. All. Stefano Pioli

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia: 1 (ultima nel febbraio 2021, 2-0)

Pareggi : 0

Vittorie Milan : 1 (ultima nel settembre 2021, 1-2)

