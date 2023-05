Savona, riaprono i bagni pubblici di Via Giuria

I bagni pubblici di via Giuria riapriranno il 1° giugno. L’amministrazione comunale ha individuato e aggiudicato, tramite procedura negoziata, il servizio di gestione e pulizia dei locali appena ristrutturati. Saranno aperti sette giorni alla settimana.

Gli operatori dovranno occuparsi dell’apertura (alle ore 8) e della chiusura (alle ore 19) dei locali e assicurare per sei giorni alla settimana due turni di pulizia intorno a metà e a fine giornata.

“Tanti savonesi ci hanno detto più volte che in quella zona era necessario avere dei servizi funzionanti e decorosi. Finalmente – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi –, dopo aver reperito i finanziamenti, affidato ed eseguito i lavori e individuato la formula per la gestione, riapriamo al pubblico quei bagni, completamente rinnovati. Dopo l’esperienza positiva dell’estate scorsa a Zinola andiamo avanti, cercando di ampliare l’offerta di questo servizio che riteniamo sia importante in una città che sta riscoprendo la sua vocazione turistica”.

Sui locali di via Giuria sono stati fatti lavori di ripristino per un valore di circa 25mila euro. Visto che erano chiusi da anni è stato necessario sostituire i servizi igienici, le porte, ripristinare la muratura, ritinteggiare le pareti e dividere la zona wc dalla zona docce che per ora si è scelto di non riaprire.

