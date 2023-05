Addio a Enrico Oldoini tra i padri della commedia all’italiana

Lutto nel mondo del cinema per la morte del regista e sceneggiatore Enrico Oldoini. Era nato la La Spezia il 4 maggio 1946. Dopo la laurea e gli studi di recitazione inizió la carriera di sceneggiatore e soggettista con Paolo Cavara, Alberto Lattuada, Pasquale Festa Campanile, Nanni Loy, Sergio e Bruno Corbucci, Maurizio Ponzi, Carlo Verdone, Lina Wertmüller e Marco Ferreri diventando uno dei maestri della Commedia all’Italiana. Come regista, firmò prevalentemente film leggeri come i cinepanettoni.

Nel 1998 fu l’ideatore della serie televisiva Don Matteo, non basata su un format straniero. In quanto ideatore, sarà sempre accreditato nei titoli di testa anche nelle stagioni più recenti, diffuse su Netflix. Oldoini ne fu anche co-autore del soggetto di serie, oltre che regista di tutti gli episodi della prima stagione e di una parte degli episodi della terza stagione.

Fu inoltre il regista di entrambe le stagioni de Il giudice Mastrangelo (2005 e 2007) e della prima stagione di Un passo dal cielo (2011).

Per il cinema, diresse anche La fidanzata di papà (2008) e I mostri oggi (2009).

