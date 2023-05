Pallanuoto: Campionato Serie A1 – Play Off 5°/8° posto – 2^ giornata – La BPER R.N. Savona vince a Genova con il Quinto 7 a 4

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con l’Iren Genova Quinto, nella piscina “Paganuzzi” di Genova, l’incontro valevole per la 2^ giornata delle Semifinali Play Off 5°/8° posto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2022/2023. 7 a 4 è stato il risultato finale della partita in favore dei biancorossi savonesi. Dopo un primo tempo a reti inviolate, i ragazzi di Alberto Angelini hanno sempre mantenuto il controllo della partita portando a casa una vittoria che gli permetterà di giocare la finale per il 5° / 6° posto con la Pallanuoto Trieste.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 1^ giornata della Finale Play Off 5°/6° posto in programma sabato 20 maggio nella piscina “Bianchi di Trieste. La 2^ giornata si giocherà nella piscina “Zanelli” di Savona mercoledì 24 maggio alle ore 19,00. L’eventuale gara 3 si disputerà a Trieste sabato 27 maggio.

Questo il tabellino della partita.

IREN GENOVA QUINTO – BPER R.N. SAVONA 7 – 4

Parziali (0 – 0) (3 – 3) (1 – 2) (0 – 2)

TABELLINO

Formazioni

IREN GENOVA QUINTO: Massaro, Gambacciani N., Di Somma, Villa, Molina Rios 1, Ravina, Fracas, Nora 2, Figari 1, Mijuskovic, Gitto, Gambacciani J., Valle

Allenatore Luca Bittarello.

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai, Rizzo, Caldieri, Bruni 3, Campopiano 1, Guidi, Durdic 1, Lanzoni, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Stefano Scappini di Civitavecchia e Alessio Nicolai di Cerveteri (Roma).

Delegato Fin: Valter Trovò di Genova.

Superiorità numeriche:

IREN GENOVA QUINTO: 2 / 10 + 1 rigore non realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 2 / 12 + 1 rigore non realizzato.

Note:

Spettatori: 250 circa

Usciti per 3 falli: A 4’49” dalla fine del 4° tempo Caldieri (Savona);

A 3’06” dalla fine del 1° tempo Durdic (Savona) ha sbagliato un rigore (traversa).

A 2’09” dalla fine del 2° tempo Nora (Quinto) ha sbagliato un rigore (parato da Nicosia).

Laura Sicco

Informazioni sull'autore del post