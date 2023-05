Genova, musei gratis per i ragazzi sabato e domenica prossimi

Anche quest’anno i musei civici partecipano al Kid Pass Days, l’evento dedicato alle famiglie, che si svolgerà sabato 13 e domenica 14 maggio e che vuole essere un’occasione per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia attraverso gli occhi dei bambini.

Ecco il programma, la partecipazione è gratuita:

Raccolte Frugone, Musei di Nervi – Sabato 13 maggio h 10 -12

Musica in famiglia (per bambini dai 3 ai 6 anni)

Esplorazione delle sale del museo, con un focus sul dipinto Musica in famiglia (Giacomo Favretto nel 1884-1885). Disegno e attività ludico-motorie per entrare in confidenza con le sale del museo, sviluppare l’attenzione e l’osservazione, la creatività e l’immaginazione, avvolti nella bellezza di una raccolta d’arte con capolavori di fine Ottocento e inizi Novecento.

Info: https://www.museidigenova.it/it/raccolte-frugone

Prenotazione obbligatoria: tel. 331 1423601

Museo d’Arte orientale E. Chiossone – Sabato 13 e domenica 14 maggio

Kodomo no hi – La festa dei bambini (laboratorio online per bambini tra i 5 e i 12 anni)

Origini di Kodomo no hi, la festa tradizionale giapponese dedicata ai bambini che cade nel mese di maggio e degli oggetti e i rituali ad essa collegata. Si parlerà delle leggende che riguardano gli eroi più amati (Momotarō, il bambino più forte del Giappone e Kintarō, il bambino d’oro) e si costruiranno gli aquiloni koinobori, a forma di carpa. Infine, i bambini si cimenteranno col sugoroku, un gioco tradizionale giapponese simile al gioco dell’oca.

Prenotazione obbligatoria: https://bit.ly/42NmnNS

Informazioni: chiossonedidattica@gmail.com

Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso – Sabato 13 maggio h 16/17.30

Disegnare la natura: un giorno in una bottega del Settecento con il paesaggista Carlo Antonio Tavella (per bambini tra i 6 e i 12 anni)

Partendo dalle opere dei due maestri della veduta Jan Wildens e Carlo Antonio Tavella (‘600/’700) si accompagneranno i bambini alla scoperta delle diverse rappresentazioni pittoriche sulle stagioni, sul passaggio e sulla natura. A seguire, un laboratorio negli spazi educativi e didattici dove è ricostruita la bottega di un artista di età barocca, per imparare come nasce un dipinto e per misurarsi con la realizzazione di un proprio paesaggio, colorando la riproduzione di uno dei bozzetti di Carlo Antonio Tavella.

Prenotazione obbligatoria: biglietteriabookshop@comune.genova.it

tel. 010 2759185

Museo di Archeologia Ligure – Sabato 13 maggio h 16/17.30

Vita da preistorici (per bambini tra i 6 e i 12 anni)

Nella grotta dell’archeologia, all’interno del Parco di Villa Doria a Pegli, sarà possibile rivivere da protagonisti momenti di vita preistorica manipolando materie prime e sperimentando tecniche in uso 6.000 anni fa nelle grotte preistoriche della Liguria: la lavorazione delle conchiglie, la tessitura, l’intreccio di fibre vegetali, la preparazione della farina e molto altro ancora.

Prenotazione obbligatoria: tel. 010 6984045 / 010 5574759

Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco – Domenica 14 maggio h 10.30/12.30 e h 15/17

A spasso con Rubens e van Dyck nei Musei di Strada Nuova (per bambini tra i 5 e gli 11 anni)

Accompagnati dalle parole di due grandi artisti del Seicento, Pietro Paolo Rubens e Anton van Dyck, si scoprono alcuni dei capolavori conservati a Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, realizzando disegni e giochi. Un momento in famiglia, immersi nella bellezza, per imparare divertendosi.

Info: https://www.museidigenova.it/it/musei-di-strada-nuova

Prenotazione obbligatoria: tel. 010 5574704

Galleria d’Arte Moderna, Musei di Nervi – Domenica 14 maggio h 15/17

Un’opera fantastica (per bambini tra i 3 e i 6 anni)

Un coinvolgente esperienza per i più piccoli e le loro famiglie per “sporcarsi” le mani e creare insieme una grande opera collettiva

Info: https://www.museidigenova.it/it/gam-galleria-darte-moderna

Prenotazione obbligatoria: info@lilliputmusei.it

