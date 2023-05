Vado Ligure, educazione stradale: 100 ragazzi hanno ottenuto l’attestato di “Guida in bicicletta”

Posted on

Il balzo dell’inflazione costerà alle famiglie italiane 564 euro in più solo per la tavola nel 2022. Una crescita che non si osservava da settembre 1984, dovuto al mix esplosivo che vede l’aumento dei costi energetici legato alla guerra in Ucraina concomitante al taglio dei raccolti per la siccità. Sono queste le stime della Confederazione Nazionale […]