Presentato il “Moby Dick Festival” in programma a Noli dal 12 al 14 maggio

Posted on

Savona. Ottime notizie per gli appassionati d’opera che sfortunatamente sabato 29 luglio non hanno potuto assistere per intero alla Cavalleria Rusticana alla Fortezza del Priamar. L’Opera Giocosa offre una riduzione del 50% su un biglietto a scelta tra gli spettacoli che andranno in scena nella prossima stagione organizzata al Teatro Chiabrera. Sabato scorso, in accordo […]