“Made in Inail”, a Genova il forum nazionale della prevenzione

È stato un momento di verifica e di rilancio del percorso condiviso in ambito nazionale e locale quello rappresentato dal forum della prevenzione “Made in Inail”. L’ Inail nel Piano triennale per la prevenzione 2022-24 definisce previsioni di sviluppo delle politiche di prevenzione di medio-lungo periodo, in linea con la Strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2021-27 e con l’Agenda Onu 2030, e mette a disposizione di lavoratori, imprese, parti sociali e istituzioni strumenti operativi di immediato utilizzo nell’azione di contrasto a infortuni e malattie professionali.