Arriva a La Spezia “Improsafe”, lo spettacolo teatrale sulla salute e sicurezza sul lavoro rivolto ai giovani

Dopo il successo dello scorso novembre al Salone Orientamenti a Genova e in vista della prossima edizione, lo spettacolo di improvvisazione teatrale volto a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro, “Improsafe”, arriva alla Spezia domani, 9 maggio, al Teatro Civico. Lo spettacolo, completamente gratuito, vuole porsi l’obiettivo di aiutare i ragazzi a comprendere i valori della prevenzione e i rischi correlati alla messa in atto di comportamenti non sicuri, partendo dall’assunto che i valori della prevenzione e i principi della sicurezza vanno insegnati ben prima di accedere al mondo del lavoro.

“La sicurezza sul lavoro è un tema di primaria importanza e richiede un patto tra istituzioni, imprese e società civile. Uno sforzo coeso per combattere un flagello che sconvolge la vita di troppe famiglie – afferma l’assessore alla Formazione della Regione Liguria -. Lo spettacolo, promosso da Orientamenti, è il frutto di una collaborazione volta a sensibilizzare gli studenti su questo argomento e trasferire loro i giusti strumenti per affrontare in sicurezza il mondo del lavoro. Dopo il successo di “Improsafe” al Salone Orientamenti che si è tenuto lo scorso novembre a Genova e in vista della prossima edizione, abbiamo deciso di organizzare quattro eventi nelle provincie perché è importante insegnare ai giovani gli elementi per affrontare la futura vita lavorativa con le adeguate cautele e misure. Vogliamo farlo coinvolgendo i giovani e rendendoli protagonisti. Non una lezione noiosa, ma uno spettacolo “fuori dagli schemi”, che possa far rimanere impressi nella mente elementi che possono tutelare loro stessi ed i loro futuri colleghi. La sicurezza e la tutela dei lavoratori è un dovere dei datori di lavori e i giovani che svolgeranno il mestiere degli imprenditori devono essere consapevoli di questo aspetto, ma è altrettanto importante che i dipendenti siano sensibilizzati ad utilizzare tutte le precauzioni legate allo svolgimento della loro attività lavorativa. Ringrazio la Fondazione LHS e il Comune di La Spezia per il contributo fondamentale per la realizzazione dello spettacolo”.

Il sindaco della Spezia dichiara: “È un‘occasione in cui i giovani possono imparare di più su un tema importante come la sicurezza sul lavoro: dobbiamo preparare i ragazzi alla prevenzione e sensibilizzarli il più possibile sui rischi che possono derivare dal mancato rispetto delle norme. Il questo caso il messaggio che si vuole trasmettere passa dalla cultura e proprio dal Teatro Civico. Tra i tanti spettacoli che vanno in scena sono molto contento che la struttura sia usata come luogo dove le nuove generazioni apprendono valori utili per il loro futuro”.

“La sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, l’educazione, la tutela delle condizioni dei lavoratori, sono questioni centrali per qualsiasi società che voglia dare concretezza al concetto di progresso, individuale e collettivo. Un lavoro sostenibile e sicuro, un’assistenza più equa, una tutela adeguata alle vittime non sono valori negoziabili” ha dichiarato l’Assessore al Lavoro del Comune della Spezia.

“Siamo felici che, dopo i successi di Genova e Imperia, il nostro format #ImproSafe sia proposto anche agli studenti della città di La Spezia, nell’ambito del tour ligure organizzato in collaborazione con Orientamenti. Siamo certi che, ancora una volta, grazie al coinvolgimento generato nel pubblico attraverso la tecnica dell’improvvisazione teatrale, questo spettacolo saprà avvicinare i ragazzi ai concetti di salute e sicurezza, prevenzione e benessere, sul lavoro e nella vita di tutti i giorni – commenta Davide Scotti, Segretario Generale di Fondazione LHS (Leadership in Health and Safety) – Questo è l’obiettivo che si prefigge Fondazione LHS con le numerose attività dedicate alle scuole: trovare modalità innovative e coinvolgenti per far riflettere i giovani su temi che alla loro età possono sembrare distanti, ma che invece fanno già parte del loro quotidiano e saranno ancora più centrali nel prossimo futuro”.

La modalità con il quale viene affrontato il tema della sicurezza sul lavoro è l’improvvisazione teatrale che permette di stabilire un forte legame con il pubblico, rendendolo parte attiva di ciò che si svolge sul palcoscenico.

L’appuntamento dunque è per domani, martedì 9 maggio, dalle 10 alle 13 presso il Teatro Civico della Spezia, per prenotare il biglietto gratuito c’è tempo sino a stasera, tramite il seguente link:

