L’OMS dichiara conclusa l’emergenza COVID-19

Il Comitato Tecnico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “ha raccomandato la fine dello stato d’emergenza e io ho accettato l’indicazione”. Queste le parole del Segretario Generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus. Finisce così una fase iniziata il 30 gennaio del 2020 con la proclamazione dello stato d’emergenza sanitaria in- ternazionale. Secondo l’Oms supera i 20 milioni il numero complessivo delle vittime da Covid-19 in tutto il mondo. Per Ghebreyesus occorre prepararsi per fare fronte ad altre eventuali pandemie.

