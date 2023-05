Il sindaco di La Spezia, Peracchini, ha firmato un’ordinanza di divieto di vendita di bevande alcoliche per un mese nella attività commerciali, nel centro storico, sul lungomare e nel quartiere Umbertino. Il provvedimento è stato firmato per motivi di sicurezza e decoro cittadino. L’ordinanza entrerà in vigore sabato e durerà fino al 4 giugno nella fascia oraria 21-6. I trasgressori saranno soggetti ad una multa che andrà da 500 a 5000 euro.

