E’ previsto per domani alle 15 l’attracco nel porto di La Spezia della Geo Barents con a bordo oltre 300 migranti salvati nel Mediterraneo nei giorni scorsi. Domani mattina, invece, verrà allestito il centro dove saranno provvisoriamente ospitati i migranti. Nelle riunione di questa mattina in Prefettura sono stati messi a punto i dettagli dello sbarco e delle operazioni successive che ricalcheranno quelle adottato a gennaio per il precedente approdo.

Informazioni sull'autore del post