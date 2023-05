Genova, Prima pietra diga: il presidente della Regione Liguria: “Tappa fondamentale di un nuovo risorgimento”

“Questa è una giornata storica: cominciamo a costruire la nuova diga di Genova, che sarà la più importante infrastruttura portuale italiana. Siamo davanti ad una tappa fondamentale di un nuovo Risorgimento, che oltretutto prende il via negli stessi giorni di maggio che videro i Mille di Garibaldi partire dagli scogli di Quarto: un secondo Risorgimento che, partendo da Genova, può scuotere tutta l’economia italiana e portare benessere a tutto il Paese”. Così il presidente della Regione Liguria a margine della cerimonia della posa della prima pietra della nuova Diga.

“Il lavoro per arrivare a questo traguardo – continua il presidente della Regione Liguria – è stato lungo e faticoso, ma è la dimostrazione che in Italia le grandi opere si possono realizzare. In momenti come questo tutti dovrebbero essere orgogliosi di riconoscersi come genovesi, liguri e italiani: ogni polemica mi pare fuori luogo davanti ad un’opera che prova le capacità ingegneristiche e costruttive del nostro Paese, oltre a creare migliaia di posti di lavoro. Questa diga farà sì che la logistica del Nord Ovest italiano, una delle aree più produttive del continente, diventi davvero competitiva rispetto a quella del Nord Europa. Oggi celebriamo anche una politica che ha dimostrato di saper decidere e costruire; parafrasando quanto diceva Albert Einstein, ‘Chi pensa che qualcosa sia impossibile, dovrebbe evitare di disturbare chi ce la sta facendo’”.

