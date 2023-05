Genova, auto contro scooter: 60 enne in codice rosso all’ospedale

Auto contro scooter nel quartiere genovese di San Fruttuoso dove un sessantenne alla guida di uno scooter si è scontrato per cause da accertare contro un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato la vittima in codice rosso al San Martino di Genova. Presente anche la Municipale per i rilievi.

Informazioni sull'autore del post