Calcio, lo Spezia sempre giù a Bergamo sconfitta per 3-2. Decisiva Cremona

Ancora una sconfitta per lo Spezia che resta in bilico tra A e B (il Verona ha perso in casa contro l’Inter). A Bergamo i liguri portano a casa una buona prova ma il risultato condanna ancora la squadra di Semplici attesa domenica a Cremona in uno spareggio totale che deciderà le sorti del campionato. I bianchi giocano un buon primo tempo passando in vantaggio per primi al 18′ con Gyasi. L’Atalanta, meno brillante del solito, impiega 12′ a trovare il pareggio con De Roon con un tiro al volo da fuori area. Nella ripresa lo Spezia si impicca da solo con 10′ pessimi che consentono alla squadra di Gasperini di dilagare e andare sul 3-1 con Zappacosta e Muriel. La squadra di Semplici torna in partita al 63′ con Bourabia e si riprende andando a un passo dal pareggio con una traversa colpita da Verde con un tiro da fuori.

Atalanta-Spezia 3-2

Reti: 18′ Gyasi (S), 30′ De Roon (A), 48′ Zappacosta (A), 53′ Muriel (A), 63′ Bourabia (S)

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini (67′ Palomino – 83′ Demiral), Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic (67′ Ederson); Zapata, Muriel (67′ Boga). All. Gasperini.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian (66′ Ferrer), Wisniewski, Nikolaou, Reca; Bourabia (83′ Krollis), Ampadu (56′ Ekdal), Bastoni (56′ Esposito); Agudelo (83′ Verde), Shomurodov, Gyasi. All.Semplici.

