Andora, dal 3 maggio luci e proiezioni a Borgo Castello per annunciare la sua rinascita

Luci e proiezioni a Borgo Castello, per annunciare la sua rinascita. Saranno i profili dei due innamorati, Andolora e Stefanello, animati in una suggestiva proiezione in video mapping, sulla facciata della chiesa dei SS Giacomo e Filippo e sulla attigua Torre Nord, a divenire il simbolo della rigenerazione di Borgo Castello. Lo show multimediale, realizzato per essere visibile anche da lontano, narrerà la leggenda da cui discenderebbe il nome di Andora. Sarà acceso, il mercoledì 3 maggio, alle ore 21.00, in occasione della Festa Patronale dei SS Giacomo e Filippo che si celebra proprio nel nucleo più antico del comune, oggetto del progetto pilota “Ricordare il passato per costruire il futuro” che ha ottenuto un contributo di 20milioni di euro, fondi Pnrr, dal Ministero della Cultura. L’installazione è stata pensata come una dotazione permanente a servizio della valorizzazione del sito storico e i contenuti della video proiezione potranno cambiare nel tempo seguendo, spettacolarizzando e promuovendo, ad esempio, natura, eventi o ricorrenze del territorio. A completamento del progetto, è stato installato un sistema di illuminazione visibile da lontano, quale invito al visitatore ad avvicinarsi.

Il video mapping, proietta animazioni in movimento che si adattano perfettamente alla facciata che si trasformerà in uno scrigno di storia: nel tempo, infatti, saranno veicolati diversi contenuti attinenti alla borgata medievale. Questa prima creazione digitale subirà ulteriori modifiche e l’accensione di domani sera può essere definita una sorta di “prova generale” di quello che sarà il progetto definitivo. Chi domani sera salirà a Borgata Castello vedrà prendere vita sulla facciata della Chiesa prima il profilo del golfo di Andora da cui fioriranno i fiori di oleandro, tipici della piana andorese. Il volo dei petali, con un sottofondo musicale evocativo, lascerà spazio alla narrazione della sfortunata storia d’amore di Andalora e Stefanello, distrutta dalla bramosia del pirata saraceno Al Kadir. In chiusura, immagini significative di Andora. Il video mapping definitivo, sarà visibile dal crepuscolo, a cicli periodici, fino al 31 dicembre 2026, termine ultimo entro il quale dovranno terminare i lavori.

“E’ il segnale che il percorso verso la rinascita è iniziato rispettoso del patrimonio storico e archeologico di uno dei più bei complessi monumentali della Liguria, ma anche proiettato nel futuro grazie alla realtà aumentata dinamica che darà ai futuri visitatori esperienze uniche – ha dichiarato il sindaco di Andora, Mauro Demichelis – L’obiettivo è creare curiosità, interesse e attesa verso le attrattive che, entro il 2026, prenderanno vita a Borgo Castello che sarà rigenerato urbanisticamente a fine di ripopolarlo, ma che è anche destinato a diventare un polo turistico di grande attrattiva, economicamente attivo, con una vita reale e una virtuale, in cui fare esperienze di grande coinvolgimento: dalla visione di mostre d’arte alla pratica dell’agricoltura tradizionale, in un continuo salto fra passato e presente realizzato semplicemente indossando un paio di visori evoluti. Una rinascita urbanistica dell’antico borgo medievale che vedrà completamente rigenerati i ruderi dell’antico insediamento e che vogliamo raccontare nel suo evolversi con i protagonisti che lavorano sul campo, sotto il coordinamento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio già attiva insieme all’Università di Genova nel parco archeologico. Le proiezioni sulla chiesa sono, inoltre, il primo passo verso l’applicazione delle tecnologie più innovative per la valorizzazione della storia dei luoghi e dei contenuti culturali, già utilizzata con successo in molti importanti siti italiani”.

La tecnica utilizzata è quella dell’animazione di illustrazioni dal tratto pittorico, appositamente realizzate per il progetto, che avvincono lo spettatore e lo coinvolgono emotivamente, valorizzando la texture muraria della chiesa e della torre per rendere tridimensionali le scene. Le musiche che accompagnano le scene e gli effetti sonori che impercettibilmente sottolineano e caratterizzano alcuni passaggi contribuiscono all’immersività dell’esperienza. Nel passaggio del loop della ripresa della storia sono inserite immagini e animazioni finalizzate alla promozione turistica di Andora, del suo mare e del suo territorio. Il video mapping, che adatta le immagini alla superficie della chiesa, è realizzato da un proiettore altamente innovativo capace di generare figure e animazioni che possono essere colte nitidamente anche da lontano. Si attiverà, autonomamente, ogni sera al crepuscolo per produrre uno show multimediale intervallato da una videoproiezione più semplice da stand-by, in modo da creare uno show multimediale ciclico scadenzato che sarà proiettato in modalità loop. Anche la Torre Nord rientrerà nel quadro complessivo della proiezione come superfice narrativa a latere di quella principale, la chiesa.

Per la realizzazione della proiezione il comune si è affidato a ETT S.p.A., Industria Digitale e Creativa internazionale specializzata in innovazione tecnologica da anni nel settore dei New Media, che realizza applicazioni innovative in grado di sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie in contesti applicativi legati alla cultura, turismo, edutainment e comunicazione. In questo ambito dal 2008 ha all’attivo oltre 1000 installazioni multimediali in circa 100 musei e spazi privati, che contano un totale di oltre 4,5 milioni di visitatori ogni anno. Fra questi il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana di Genova.

L’accensione del video mapping è organizzata nell’ambito della festa patronale dei SS Giacomo e Filippo con il seguente programma:

ore 18.00 – Santa Messa e processione.

ore 19.15 – Momento conviviale offerto dalla Pro Loco di Andora

ore 20.00 – Concerto dei bambini della Piccola Orchestra di San Giorgio

ore 21.00 – Accessione del video mapping.