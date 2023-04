Compie 15 anni Zimmer, il cane eroe in prima linea in tante emergenze

Posted on

Albenga. «Promuovere, guidare e vigilare». Sono i dettami che si è imposto il vescovo di Imperia-Albenga, monsignore Guglielmo Borghetti, che in questi giorni, dopo ampia riflessione, ha stilato un vademecum per i parroci della sua diocesi. Una sorta di manuale riguardante aspetti del rito da seguire durante la Messa per evitare, come è accaduto, che […]