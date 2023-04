Primo Maggio a Savona e Albenga: “Dedicato ai 75 anni della Costituzione”

– Anche quest’anno CGIL CISL UIL di Savona organizzano le celebrazioni del 1° Maggio a Savona ed Albenga.La Festa dei lavoratori, in questi difficili anni, deve rappresentare per il mondo del lavoro, ampiamente inteso, un’occasione per ritrovare quell’unità e quella capacità propulsiva utili al miglioramento della società che, nel lavoro ed attraverso il lavoro, si esprime e si realizza.

Le sfide locali, nazionali ed internazionali che i lavoratori, i pensionati e i disoccupati, insieme alle organizzazioni sindacali, devono quotidianamente affrontare sono sempre più difficili ma nello stesso tempo affascinanti e, solo attraverso l’unità di intenti e la compattezza, potranno trovare soluzioni positive e di prospettiva come già avvenuto in altri complicati momenti della storia.

Per CGIL, CISL e UIL Savona l’obiettivo è fare vivere in questo difficile contesto, l’importante appuntamento della festa del lavoro quale occasione per rimettere al centro il Lavoro e i lavoratori partendoproprio dalla nostra Costituzione, ripartendo dall’articolo 1.

Occorre riaffermare con maggiore forza il valore ideale e culturale della Costituzione.

Il lavoro allora come oggi è elemento fondamentale della libertà della persona, per questo ha sempre avversato guerre e totalitarismi.

Altrotema importantesu cui i sindacati sono da sempre impegnati per contrastarne i nefasti effetti è quello degli infortuni sul lavoro: “si continua ancora a morire di lavoro e ciò impone di accelerare le azioni che il Governo, le Regioni e le Imprese devono mettere in campo per porre fine a una situazione indegna per un Paese civile”.

A SAVONA il concentramento è previsto alle ore 10.00 in Piazza Sisto IV ed il Comizio unitario, affidato alla UIL, sarà tenuto dalla Segretaria Nazionale Ivana Veronesea cui seguirà il corteo per le vie cittadine mentre ad ALBENGA il concentramento è previsto alle ore 10.00 in Piazza del Popolo ed il Comizio unitario, affidato alla CGIL, sarà tenuto dal Segretario Generale SPI CGILFausto Dabove a cui seguirà corteo per le vie cittadine.

Le Segreterie territoriali di CGIL, CISL e UIL invitano le lavoratrici, i lavoratori, i giovani, i pensionati, i disoccupati e tutta la cittadinanza a partecipare alle iniziative con la consueta compostezza che ha caratterizzato gli eventi negli scorsi anni.

Anche in un contesto internazionale molto difficile e competitivo come quello attuale, il mondo del lavoro unito può ancora raggiungere importanti risultati: W il 1° Maggio!

