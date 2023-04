Genova, ammonta a oltre 70 milioni di euro l’indotto dei crocieristi che attraccano in Porto

Si attesta a oltre 70 milioni di euro l’indotto dei crocieristi che attraccano a Genova: è quanto si evince incrociando i dati relativi agli arrivi nel 2023, stimati a circa un milione e mezzo, e a quanto spendono i crocieristi sbarcati, in media 50 euro a persona, in particolare in prodotti enogastronomici locali e musei. Il settore crocieristico si conferma quindi portante per la Liguria, capace di stimolare crescita e lavoro non solo per le città di attracco ma per tutta la regione

Informazioni sull'autore del post