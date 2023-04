Genova, 25 aprile: fischiati Toti e Bucci

Durante la grande manifestazione del 25 aprile a Genova sono arrivati fischi ai danni del Sindaco Bucci e del Presidente della Regione Liguria, Toti, in occasione dei discorsi finali che si sono tenuti in Piazza Matteotti. Il primo cittadino è stato fischiato per tutta la durata del suo discorso e applaudito soltanto alla fine quando ha detto: “W il 25 aprile, w la Libertà e w Genova”. Fischi anche per Toti che, durante la sua orazione ha ricordato come le donne e gli uomini della Resistenza: “hanno ridato la libertà al nostro paese, quella libertà che vi consente oggi di fischiare come consente a me di parlare da questo palco perché combattere e sacrificarsi per la libertà come hanno fatto i Partigiani, non vuol dire combattere solo per le proprie idee. Vuol dire combattere soprattutto perché anche gli altri possano esprimere le loro e quella la vera differenza”.

Informazioni sull'autore del post