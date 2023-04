Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un mezzo parcheggiato a bordo strada. E’ avvenuto in Corso Europa a Genova questa mattina. Il motociclista di 47anni che ha perso il controllo della moto per cause autonome è stato soccorso e trasportato in codice rosso al San Martino di Genova.

