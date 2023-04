ASL 2, Laura Lassalaz nuova direttrice amministrativa

Posted on

Manutenzione programmata Sulla Complanare di Savona in A10 per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione del cavalcavia, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -per una notte, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 06:00 di martedì 7 maggio, per chi proviene da Genova, sarà chiuso l’allacciamento […]