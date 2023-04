Posted on

Alassio. Ancora una volta la truffa “dello specchietto” ieri alle 20 nella città del Muretto, precisamente in via Gastaldi, ma il truffatore viene subito individuato e denunciato per il reato. La dinamica, in questi casi non cambia e la vittima designata può cadere nell’inganno. Il truffatore si presenta con lo specchietto rotto della macchina e chiede […]