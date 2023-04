Savona, sottoscritta Convenzione tra INPS, Comune, Fondazione Diocesana, Comunità Servizi ONLUS per l’implementazione del progetto sperimentale INPS per tutti

E’ stata sottoscritta presso la sede INPS di Savona la Convenzione fra l’Istituto da parte del Direttore regionale della Liguria, Dott. Paolo Sardi e dal Direttore della sede provinciale di Savona, Dott. Sergio Fiore, il Comune di Savona in qualità di capofila del Distretto Sociale n. 7 Savonese e la Fondazione Diocesana ComunitàServizi Onlus di Savona, per la sperimentazione del progetto “INPS PER TUTTI”, una iniziativa rivolta alle fasce più deboli della popolazione come le persone in stato di povertà assoluta, le donne vittime di violenza, i senzatetto o senza fissa dimora che, in virtù del contesto di emarginazione in cui vivono, non sono consapevoli dei propri diritti.

Le parti coinvolte hanno pertanto stabilito di regolare, coordinare e sviluppare, nel rispetto delle specifiche competenze, l’attività di collaborazione diretta a favorire l’accesso alle prestazioni gestite dall’INPS da parte di coloro che, pur avendone potenzialmente diritto, hanno difficoltà a fruirne, a causa del contesto di emarginazione o della condizione, di fragilità economica, sociale e familiare in cui vivono, con l’avvio del Progetto INPS PER TUTTI al fine di rispondere concretamente alle esigenze di tutela, avvicinando l’Istituto ai contesti in cui emerge il bisogno dei soggetti più fragili.

L’obiettivo è raggiungere le persone più fragili, informarle rispetto ai propri diritti e metterle nelle condizioni di poterne usufruire, ad esempio supportandole nella presentazione delle varie istanze.

Il progetto INPS PER TUTTI è stato condiviso e sostenuto dal territorio e dall’Assessore al Welfare del Comune di Savona e Presidente della Conferenza dei Sindaci di Distretto n. 7 Savonese, Riccardo Viaggi, al fine di favorire la collaborazione con l’INPS e con Fondazione Diocesana ComunitàServizi Onlus.

