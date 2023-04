Attestato di merito al Comune di Genova “per la gestione, l’ideazione e l’organizzazione dei Rolli Days”

Posted on

E’ stato aperto un nuovo spazio in Via Balbi 40-42 r in cui l’Università degli Studi di Genova mette a disposizione servizi per gli studenti ma non solo. Si chiama UniGe World, si tratta di uno spazio informativo che svolgerà funzione anche di sala stampa ma soprattutto sarà il punto dove gli studenti potranno ritirare […]