Ventimiglia, partiranno il 1° giugno i lavori di adeguamento elettrico della stazione

A partire dal 1° giugno 2023 partiranno i lavori per l’adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia per consentire l’arrivo dei nuovi treni regionali nella città di confine. La durata dei lavori è di 3 anni per un totale di 4,5 milioni di euro Ciò permetterà di far arrivare anche i treni di nuova generazione La stazione di Ventimiglia è alimentata alla tensione di rete francese di 1.500 V cc sino al punto di cambio tensione, ubicato tra Ventimiglia e Bordighera; da quel punto, lato Italia, riprende la tensione italiana di 3.000 volt. Questo significa che con la linea a 1500 volt i treni regionali italiani di ultima generazione non possono circolare mentre quelli francesi non hanno problemi.

Informazioni sull'autore del post