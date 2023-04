Finale Ligure, visite e aperture del MUDIF nelle prossime settimane

Sabato 22 aprile 2023, dalle 15.00 alle 18.00, nell’ambito delle attività promosse dal MUDIF-Museo Diffuso del Finale, sarà aperta al pubblico la torre di Capo San Donato, tra Finalpia e Varigotti.

Collocata in uno dei più scenografici paesaggi della costa ligure, la torre di avvistamento seicentesca fu destinata nel 1952 ad accogliere il mausoleo del generale finalese Enrico Caviglia, uno dei vincitori della battaglia di Vittorio Veneto con la quale si concluse la Grande Guerra nel 1918.

Sarà visitabile anche l’interno della torre con la tomba del generale realizzata dall’architetto Giuseppe Denegri, abitualmente chiuso al pubblico.

Si consiglia di raggiungere Capo San Donato a piedi, percorrendo la strada di collegamento a ovest della galleria lungo la Via Aurelia o scendendo dalla strada da Finalpia per Le Mànie.

Domenica 30 aprile, alle ore 11.00, è programmata una visita guidata al ciclo di affreschi della Cappella Oliveri in Santa Caterina in Finalborgo, raffigurante “Storie della vita di Maria”. Si tratta di uno dei più importanti cicli di affreschi medievali conservati in Liguria, anche per i suoi rapporti con la pittura toscana dei fine Trecento.

Sempre a Finalborgo, nelle giornate di sabato 22 aprile (ore 15.00-18.00), domenica 23 e lunedì 24 aprile (ore 10.00-3.00) sarà possibile visitare l’incantevole Teatro Aycardi, un piccolo gioiello nel cuore di Finalborgo. Ingresso libero.

