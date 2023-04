ASL 2, Avvio del Piano terapeutico informatizzato per diabetici

Posted on

Secondo il bollettino settimanale della Fondazione Gimbe sulla diffusione del Coronavirus in Liguria, nella settimana dal 2 all’8 marzo si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (834) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-2,7%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in […]