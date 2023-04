Posted on

In oltre 100 persone si sono presentate questa mattina per la campagna vaccinale rivolta a persone con particolare vulnerabilità sociale e senza dimora. L'iniziativa di Asl3 Genova in collaborazione con il Comune di Genova si è svolta, dalle 8 alle 14, in piazza Caricamento nell'ambulatorio mobile della Asl genovese.