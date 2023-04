Calcio, la Sampdoria a Lecce per evitare l’ultimo posto in classifica

Dopo la sconfitta che ha spento le ultime possibilità di salvezza per la Sampdoria l’obiettivo è quello di evitare l’ultimo posto in classifica e chiudere a testa alta la stagione in attesa di sviluppi societari che consentano di evitare il fallimento e di ripartire almeno dalla Serie B. Oggi alle 12.30 i blucerchiati faranno visita al Lecce 16° in classifica e in piena corsa salvezza. I salentini sono in piena crisi di risultati e di gioco con ben 6 sconfitte consecutive, l’ultimo successo risale alla 23° giornata quando i giallorossi sbancarono Bergamo vincendo 1-2. La Sampdoria non fa punti lontano dal “ferraris” dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo lo scorso 7 gennaio, ha il peggior attacco della A con 18 reti e la seconda peggior difesa con 50 reti subite. Padroni di casa senza Pongracic e l’ex Askildsen; la Sampdoria è alle prese con la consueta emergenza organico: Murillo fuori per squalifica mentre gli indisponibili sono: Audero, Conti, De Luca, Günter, Pussetto. Si gioca alle 12.30

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. All. Stankovic

I PRECEDENTI

Vittorie Lecce: 5 (ultima nel febbraio 2003, 1-0)

Pareggi : 3

Vittorie Samp : 10 (ultima nel luglio 2020, 1-2)

Informazioni sull'autore del post