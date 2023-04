Toti incontra il Ministro Sangiuliano: Isola Gallinara, Casa dei Cantautori, Carlo Felice e Teatro Nazionale tra gli argomenti toccati nel colloquio

Posted on

Savona. Dopo Travaglio, Revelli, Sansa e Balbontin, due nuovi incontri a Savona per spiegare le ragioni del No al Referendum del 4 dicembre: con Fornario, Storti, Branca, Quaranta, Lombezzi e i “Vignettisti per il no”. Mercoledì 28 settembre ore 18 in Corso Italia davanti alla Ubik (o in caso di pioggia in libreria) si terrà […]