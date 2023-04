Finale Ligure, precipita da 20 venti metri nella zona della Grotta dei Falsari: muore 20 enne francese

Tragedia a Finale Ligure dove un giovane francese di 20 anni è precipitato nella zona della Grotta dei Falsari perdendo la vita. Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici con cui stava facendo un’escursione. La dinamica del fatto è in via di ricostruzione ma sembrerebbe che il gruppo abbia sbagliato sentiero finendo per trovarsi in una zona impervia dove il ragazzo è scivolato precipitando per 20 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino, il gruppo cinofili, i soccorsi medici e l’automedica ma per il 20enne non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine si sono occupate della ricostruzione della tragedia. Il corpo è stato poi recuperato dall’elisoccorso.