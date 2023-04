SAT lancia un bando di Assunzione per i Comuni della provincia di Savona

SAT S.p.A ha pubblicato in data odierna un avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato di personale da destinarsi nei Comuni della Provincia di Savona dove SAT svolge/svolgerà il servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana.

Gli avvisi riguardano nello specifico l’assunzione di personale con qualifica 2B e 3B CCNL FISE. La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Aprile 2023. La graduatoria risultante al termine della selezione sarà validità fino al 31 dicembre 2025.

Tutte le informazioni, il testo completo del bando e della domanda da presentare, sono disponibili sul sito di SAT www.satservizi.org selezionando la voce di menu “SAT” à Amministrazione trasparente a Bandi di concorso (menu in alto, a sinistra della schermata)

E’ inoltre disponibile un numero telefonico SAT dedicato per richiedere informazioni, rispondente allo 019.9253828 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.