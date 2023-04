Costa Crociere, record di persone nei porti liguri: attese 22.000 persone

Record di passeggeri per Costa Crociere nei porti della Liguria in questo fine settimana di festa. In totale sono attese 22mila persone con 4 navi a Savona e una a Genova, Costa Toscana, che è arrivata ieri per la prima volta nella città della Lanterna, da dove partirà ogni venerdì sino al 24 novembre.

