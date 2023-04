Alassio, incendio sulle alture: intervento dei vigili del fuoco

Posted on

Si concluderà in giornata l’intervento dei vigili del fuoco a Cairo Montenotte dove sono proseguite le operazioni di bonifica dell’incendio in località Sant’Anna. I pompieri hanno presidiato la zona per monitorare la situazione e accertarsi che le fiamme non riprendessero vigore. Il rogo è partito da un furgone che ha preso fuoco per cause da […]