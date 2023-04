Albenga, i Carabinieri arrestano due persone per droga e sequestrano 50.000 euro

750 grammi di cocaina, 224 grammi di hashish, 45 grammi di marijuana e diverse banconote false da venti euro.

I carabinieri di Albenga durante la notte scorsa hanno sequestrato 750 grammi di cocaina, 224 grammi di hashish, 45 grammi di marijuana e diverse banconote false da venti euro. E’ questo il bilancio dell’operazione condotta durante una serie di perquisizioni sul treno regionale tra Genova e Ventimiglia che ha portato anche all’ arresto un colombiano di 43 anni e un cubano di 39 anni.

I due uomini erano seduti in una carrozza, uno di fronte all’altro, impegnati in una fitta conversazione con atteggiamento guardingo continuando a osservare il movimento intorno a loro, attirando l’attenzione dei militari.

Improvvisamente l’oggetto della conversazione si è spostato su una power bank nera di grandi dimensioni, mostrata dal colombiano al cubano: un dettaglio insolito che ha insospettito gli investigatori, i quali hanno deciso di effettuare un controllo.

La power bank, una volta aperta, è risultata privata delle batterie per crearvi all’interno uno spazio vuoto all’interno del quale è stato trovato un involucro di cocaina del peso di circa 222 grammi. Le perquisizioni hanno poi rivelato che il colombiano aveva con sé un altro involucro con circa 35 grammi di cocaina mentre il cubano era in possesso di un sacchetto di cellophane con circa 20 grammi di marijuana e un coltello serramanico.

I carabinieri hanno successivamente perquisito le abitazioni e i locali in uso ai due arrestati, rinvenendo nel garage del colombiano, custoditi in una grossa scatola di plastica riempita di riso, altri tre grandi involucri in cellophane contenenti complessivamente più di 500 grammi di cocaina e un’altra power bank modificata, identica a quello trovata nel corso del controllo sul treno.

L’operazione ha rappresentato un duro colpo per la piazza di spaccio ingauna alla quale era destinato lo stupefacente: secondo la stima effettuata dai militari, la “merce” sequestrata avrebbe fruttato all’organizzazione non meno di 50mila euro una volta tagliato e messo sul mercato lo stupefacente.

Gli arrestati sono stati temporaneamente detenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Albenga e poi condotti questa mattina nei carceri di Imperia e Sanremo, messi a disposizione del Pubblico Ministero.

Il procedimento si trova attualmente nella fase preliminare e i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, in quanto non è stata assunta alcuna decisione definitiva dall’autorità giudiziaria.