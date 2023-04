Pasqua, attesi in Liguria più di 500.000 turisti

Anche per le vacanze pasquali in Liguria si prevede l’arrivo di un notevole flusso di turisti, oltre 100mila fino a martedì prossimo, con stime che toccano anche le 400mila presenze per la provincia di Savona. Un trend destinato a crescere grazie anche all’offerta di trasporti ferroviari potenziata per la nostra regione, con l’aggiunta da parte di Trenitalia di sette treni in più tra Torino, Savona e Albenga per oggi e lunedì 10 aprile. Sono inoltre già attivi il Nightjet, che da dicembre scorso collega Vienna a Genova, il Cinque Terre Express, ripartito il 18 marzo, oltre i Treni del Mare con la Lombardia e l’Eurocity Giruno tra Zurigo e Genova, prolungato per il weekend di Pasqua fino a Sestri Levante