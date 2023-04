Loano adotta “Traspare”, piattaforma digitale per l’affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi professionali

Posted on

Genova. Domani giovedì all’Istituto Giannina Gaslini di Genova alle 17.00 si terrà presso l’Aula Magna (pad 17 piano terra) l’evento formativo aperto al pubblico:”Resilienza: vivere bene o male, trasformare il limite in opportunità”. Un momento di riflessione e approfondimento sulla resilienza: la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare la propria vita dinanzi alle difficoltà; […]