Regione Liguria, ok ai certificati gratis per cani e gatti abbandonati

“Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno con cui ho chiesto alla Giunta di prevedere la totale gratuità delle prestazioni Asl preliminari l’adozione dell’animale abbandonato, al fine di disincentivare il randagismo, ovvero incentivare l’adozione di animali custoditi presso canili e gattili”. Ad affermarlo il consigliere regionale di maggioranza, Alessandro Bozzano.

“Anche in tema di sostegno agli animali abbandonati il mondo dell’associazionismo è in prima linea, con tanti volontari che si mettono a disposizione per aiutare cani e gatti in attesa di adozione a trovare una nuova famiglia. Queste persone possono contare quasi esclusivamente su piccole donazioni e anche una minima spesa aggiuntiva diventa un grande ostacolo nella cura di queste povere bestiole, spesso reduci da trascorsi difficili”.

“Ho quindi chiesto a Regione Liguria di tenere conto dell’evidente differenza che esiste tra un animale proveniente da un allevamento e uno che è sistemato nelle strutture di custodia in attesa di trovare casa, cosa che oggi non accade. Oggi, infatti, il tariffario regionale per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità animale prevede gli stessi costi per animali da allevamento o abbandonati, con tariffe comprese tra 20 e 80 euro a prestazione. Alcuni di questi servizi sono obbligatori e necessari per la custodia dell’animale e poi per l’adozione, come la registrazione, il passaggio di proprietà nonché l’iscrizione e la segnalazione di animali provenienti dall’estero o da altra regione, il rilascio e il rinnovo del passaporto”.

“Approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, il mio Ordine del Giorno ha impegnato la Giunta a disporre la gratuità delle prestazioni sanitarie per gli animali abbandonati provenienti da strutture pubbliche o private finalizzate all’adozione, con esclusione ovviamente di quelle con finalità di lucro. Un grande risultato per il nostro territorio che, con l’applicazione, potrà essere di grande aiuto ai volontari nell’opera di assistenza degli animali abbandonati.”, conclude Alessandro Bozzano.

