Calcio, il Sestri Levante torna in C dopo 74 anni

La vittoria in trasferta sul campo del Gozzano per 1-3 e il contemporaneo pareggio della Sanremese a Vado Ligure è valso al Sestri Levante il salto di categoria. La squadra rossoblu torna in Serie C (e quindi nel calcio professionistico) dopo 74 anni. La vittoria nel girone A della Serie D arriva con 4 giornate di anticipo sulla fine del campionato. Il bilancio è di 27 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per un totale di 84 punti, Sbaragliata la concorrenza, con la Sanremese, la squadra più accreditata a contendere ai “corsari” il salto di categoria, scivolata a 14 punti di distacco.

Proprio in vista del prossimo campionato è previsto il finanziamento di oltre un milione e mezzo di risorse dal Fondo strategico regionale per l’adeguamento dello stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante

