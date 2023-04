Savona, Processione del Venerdì Santo: ecco l’ordinanza della Polizia Municipale

Tempo permettendo venerdì sera tornerà a Savona dopo 7 anni la tradizionale Processione del Venerdì Santo.

Il percorso prevede la partenza dal Duomo alle 20.30, poi via Caboto, Piazza Cavallotti, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, Corso Italia, Piazza Sisto.

Dalle 13 fino al termine della processione divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Duomo; Via Caboto nel tratto di Piazza Duomo e Piazza Cavallotti; Piazza Cavallotti, entrambi i lati dell’intera piazza; Via Giuria, ambo i lati, nel tratto tra Piazza Cavallotti e Via Gramsci; Via Paleocapa, nel tratto da Piazza Pancaldo a Piazza Mameli; Via Schienacoste, tutto il tratto da intersezione con Via Mistrangelo ed adibito a sosta moto — per postazione pubblico dei disabili; Via Manzoni (ambo i lati del tratto da Via Verzellino a Via Paleocapa per attestamento casse); Via Verzellino (ambo i lati da V. Caboto a C.so Italia); • Piazza Pancaldo (lato monte) – per area stazionamento mezzi pubblici e nel tratto compreso fra via Quarda Inferiore e via Gramsci (in corrispondenza degli stalli riservato moto); Via Berlingeri (ambo i lati); Via Gramsci, ambo i lati del tratto compreso fra l’intersezione con la Via Giuria e la Piazza Pancaldo, ed in Calata Sbarbaro, tratto dal distributore di carburante a ponte Pertini (in quest’ultima sarà consentita la sosta per i veicoli dei coristi e concertisti delle Confraternita muniti di apposito contrassegno a cura dell’organizzazione); Via P. Impastato lato levante (adiacente Crescent) per una porzione di circa 100 metri lineari— escluso pullman per trasporto figuranti e partecipanti alla processione.

Per il giorno 07 aprile, dalle ore 19,30 e sino al termine della manifestazione:

Divieto di circolazione veicolare lungo il percorso: Piazza Duomo, Via Caboto (tra P.zza Duomo e P. Cavallotti), Via Giuria (da P.zza Cavallotti ad intersezione con Via Gramsci), Via Gramsci, Piazza Pancaldo (versante per via Paleocapa), Via Paleocapa, Corso Italia, Piazza Sisto IV.

Dalle ore 19.30 e sino al termine della manifestazione spazio all’istituzione del doppio senso di circolazione di marcia in via Berlingeri.

Dalle ore 14.00 e sino a termine manifestazione: accesso e sosta consentiti in deroga alla Ztl per autovetture munite del contrassegno per il trasporto di persone disabili in: Via Mistrangelo ed all’intersezione Mistrangelo-Schienacoste.

Dalle ore 19.30 revoca del senso unico di marcia e istituzione del doppio senso di circolazione (integrato da dare precedenza e destra e sinistra allo sbocco delle intersezioni) in: Via Mistrangelo, tratto tra Piazza Diaz a Via Paleocapa e Via Au Fossu.

Dalle ore 18.00 del 6 aprile e sino alle ore 12.0 dell’08 aprile: divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto antistante gli oratori in Via Guidobono in entrambi i lati della via; Via Dei Mille, da Via Poggi a Piazza Marconi, Via Manzoni.

Dalle ore 13 del 7 aprile divieto di sosta con rimozione forzata in Via Salita Schienacoste, da intersezione con via Mistrangelo per 20 metri in direzione mare (per posizionamento servizi igienici) alle spalle della postazione del pubblico riservata ai disabili.

Dalle ore 18.30 temporanee sospensioni della circolazione veicolare a seguito del trasferimento delle casse monumentali dagli oratori di Via dei Mille, secondo il percorso Via dei Mille, Piazza Diaz, Via Au Fossu, Via Manzoni, Via Verzellino, Piazza Duomo; via Guidobono, secondo il percorso Via Guidobono, Via Verzellino, Piazza Duomo; Via Manzoni, secondo il percorso Via Manzoni, Via Verzellino, Piazza Duomo; Via Mistrangelo, secondo il percorso attraversamento di Via Paleocapa, Via Aonzo, Piazza Duomo.

“Ordina agli organizzatori della manifestazione, di mantenere un corridoio di sicurezza sulla scorta della predisposizione del piano della sicurezza destinato al deflusso pedonale; la perimetrazione delle aree interessate dal percorso della manifestazione, mediante l’utilizzo di dispositivi – veicoli di servizio del comando di polizia locale, presidi fissi (new jersey cemento ed archetti tubolari) collocati con la collaborazione del settore qualità e dotazioni urbane del comune al fine di tutelare la pubblica incolumità nei punti ritenuti più opportuni – spiega la polizia locale nell’ordinanza – avverte che il venir meno delle condizioni di cui al piano della safety comporterà il mancato svolgimento della manifestazione o la sua interruzione, qualora dette condizioni di sicurezza dovessero venir meno durante lo svolgimento della manifestazione medesima”.

Informazioni sull'autore del post