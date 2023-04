Regione Liguria, Piano socio sanitario 2023-2025: Incontro con i sindacati confederali e autonomi

Posted on

“Mentre loro progettano una maxi-sanatoria per 600.000 immigrati irregolari, Regione Liguria, prima in Italia, aiuta le nostre imprese con un pacchetto da 19 milioni di euro per far fronte alle difficoltà economiche dovute dall’emergenza coronavirus e all’aumento dei disoccupati sul territorio a causa dell’incapacità e dell’inerzia del Governo Conte”. Lo hanno dichiarato oggi il presidente dell’Assemblea legislativa […]