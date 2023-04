Con la Fionda dei Fieui di caruggi, Sigfrido Ranucci lancia la nuova serie di Report

Posted on

Loano. A Loano è ormai tutto pronto per l’edizione 2018 della “Notte in Bianco”, la lunga maratona di divertimento promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con Ascom e Dimensione Eventi. La notte bianca con cui da dieci anni Loano saluta l’inizio dell’estate è in programma per sabato. A partire dal pomeriggio, […]